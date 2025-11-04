Formalizarán a imputado por triple homicidio en La Reina: Es cuñado y tío de las víctimas

El sujeto, que fue detenido este lunes, fue quien alertó a la policía sobre la muerte de las personas.

Este martes se realizará la audiencia de formalización de Jorge Ugalde, imputado por el triple homicidio ocurrido en La Reina.

El hecho ocurrió el pasado 18 de octubre, cuando un padre -Eduardo Cruz-Coke- y sus dos hijos menores de edad fueron encontrados sin vida al interior de su casa.

Ugalde es cuñado de Cruz-Coke -fotógrafo de la Teletón- y tío de las otras dos víctimas. Además, fue la persona que alertó a la policía sobre los cuerpos sin vida.

Si bien al inicio de la investigación se barajó la hipótesis de un parricidio, esta fue desechada para ser calificada como triple homicidio.

Hasta el momento se ha hablado de problemas familiares en torno a la repartición de una herencia y disputa por propiedades.

Además, tras un seguimiento a cámaras de seguridad, se vio a Ugalde tirando una bolsa de basura negra al canal San Carlos, donde se presume que podría estar el arma con la que se cometió el crimen.

Por otro lado, el Ministerio Público señaló que en el caso figura como imputada la hermana del fallecido, Trinidad Cruz-Coke, quien era la pareja de Ugalde.

De todos modos, esta jornada solo será formalizado Jorge Ugalde.