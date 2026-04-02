Formalizan a estudiante de 15 años por anunciar disparos en su liceo por WhatsApp en Iquique

La Fiscalía de Tarapacá informó que el adolescente fue llevado a audiencia tras enviar audios con amenazas.

La Fiscalía de Iquique formalizó este jueves a un estudiante de 15 años por anunciar disparos en su liceo mediante audios enviados por WhatsApp.

El caso vuelve a tensionar a tensionar la seguridad en comunidades escolares, tras el ataque perpetrado por un alumno de 18 años que acabó cobrando la vida de una inspectora de su colegio en Calama.

Lee también: “Nuevo caso de violencia escolar en Calama, estudiante fue apuñalado por compañero a las afueras del colegio“

Según informó la Fiscalía de Tarapacá a través de sus canales oficiales, el adolescente fue llevado a audiencia tras la denuncia por los mensajes, que advertían sobre un eventual ataque en el establecimiento educacional.

Tras la formalización, el tribunal resolvió imponerle las medidas cautelares de vigilancia del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y la prohibición de acercarse tanto al liceo como al denunciante.

Por ahora, la causa seguirá su curso bajo supervisión judicial, mientras las diligencias apuntan a esclarecer el alcance de los audios y las circunstancias en que fueron difundidos.