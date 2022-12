Para el próximo 19 de diciembre está fijada la audiencia en que el Ministerio Público formalizará al ex convencional Rodrigo Rojas Vade por el delito de estafa.

Esto, luego de la Fiscalía Centro Norte iniciara una investigación contra el ex vicepresidente de la Convención Constitucionalde por la confesión en torno a su diagnóstico: admitió no tener cáncer.

Según consignó Radio Biobío, la instancia tendrá lugar ante el Séptimo Juzgado de Garantía, donde el Ministerio Público le imputará a Rojas Vade el delito de estafa para acceder al cargo de elección popular.

La confesión

En septiembre de 2021, Rojas Vade utlizó sus redes sociales para reconocer haber mentido sobre su enfermedad. Esto luego de una entrevista publicada por La Tercera donde aseguraron haber “confrontado” al ex lista del Pueblo por un relato que “tenía una trampa”.

“La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años por el estigma que tiene la sociedad sobre él”, dijo.

Rodrigo Rojas contó que a sus 29 años le notificaron que padecía de una enfermedad discriminada en el país. “En ese momento se me cayó el mundo, pensé que mis seres queridos me iban a rechazar, sentí mucha vergüenza y dolor por el daño que podría traerle a ellos una noticia, que en ese tiempo era muy mal vista”, sostuvo.

Frente a eso, comentó que “desde mi inmadurez y la vida difícil que he tenido, no fui capaz de afrontar esto con honestidad y decir la verdad de mi diagnóstico. Diciendo que mi enfermedad era cáncer y no la enfermedad que realmente tengo hasta el día de hoy”.

Renuncia a la Convención

Ante la revelación del entonces convencional, el Congreso creó una ley que permitía a los integrantes del órgano redactor presentar su renuncia, la que fue publicada en el Diario Oficial el 11 de marzo de 2022.

Ese mismo día, Rojas Vade presentó su renuncia oficial a la Convención Constitucional a través de una carta enviada a la presidenta del hemiciclo, María Elisa Quinteros.

“Tal como lo expresé públicamente en septiembre de 2020, decidí renunciar a mi cargo luego de reconocer que mi estado de salud no se originaba en un cáncer, sino que en otras enfermedades, e informé que dejaría de trabajar en la Convención hasta que se me permitiese renunciar formalmente”, explicó en la misiva.

Finalmente, la salida oficial del ex Lista del Pueblo se concretó el 16 de ese mismo mes, cuando el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) aceptó oficialmente su renuncia.