Fonda del Parque O’Higgins: Desbordes anuncia “lista negra” y control con reconocimiento facial

El alcalde de Santiago confirmó que quienes cometan incivilidades quedarán registrados y no podrán volver a ingresar al recinto durante las Fiestas Patrias. Además, se implementarán escáneres y patrullajes reforzados.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció un plan especial de seguridad para la Gran Fonda del Parque O’Higgins, que abrirá sus puertas el próximo 18 de septiembre y espera recibir cerca de 100 mil visitantes por día.

Entre las medidas destaca la creación de una “lista negra”, donde quedarán registrados quienes sean sorprendidos cometiendo incivilidades dentro del recinto. “El que se porta mal, queda registrado ahí”, explicó el edil, precisando que estas personas no podrán ingresar en jornadas posteriores. El listado será eliminado una vez concluidas las celebraciones.

El dispositivo de seguridad contempla la presencia de 70 funcionarios de Carabineros en los alrededores, junto a personal de seguridad privada y municipal. Además, se sumará tecnología de reconocimiento facial para impedir el acceso de personas en estado de ebriedad.

“La entrada será controlada y, si alguien llega bajo los efectos del alcohol, se le impedirá ingresar”, advirtió Desbordes. A ello se añade la instalación de escáneres para bolsos, capaces de detectar su contenido sin necesidad de abrirlos.

El alcalde también subrayó que este año la fonda generará ingresos municipales, a diferencia de la versión pasada, y confirmó que el Orfeón Nacional de Carabineros volverá a interpretar el himno nacional en la inauguración.