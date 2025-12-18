Flores se alinea con el PPD para formar una “federación” sin el PC y el FA: La piedra de tope sería la postura sobre Venezuela y Cuba

El senador de la DC, Iván Flores, afirmó en CNN Chile que “nosotros defendemos los derechos humanos sin apellido. Criticamos las dictaduras sin apellido. Veamos si el PC o algunos del FA alguna vez han criticado o han intentado que Chile tome postura respecto de Venezuela, excepto el Presidente Gabriel Boric”.

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile, el documento elaborado por el Partido por la Democracia (PPD) tras la derrota electoral, en el que se plantea como propuesta la creación de una “Casa Grande” de la centroizquierda, emulando lo que fue la Concertación, pero con una renovación acorde a las fuerzas políticas actuales.

La propuesta del PPD apunta a avanzar hacia la “articulación de una federación” junto al Partido Socialista (PS), Partido Liberal (PL), Partido Radical (PR), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y la DC.

“Una federación programática, territorial y electoral que otorgue estabilidad y volumen político real”, consignó el documento.

Respecto a esta iniciativa, Flores comentó que está de acuerdo, pese a que la colectividad resolvió en su Junta Nacional apoyar a Jeannette Jara. Aclaró que ello no implica que “estemos de acuerdo con lo que representa hoy el Partido Comunista (PC)”, ya que, desde su perspectiva, “claramente tenemos una distancia sideral respecto de lo que es la visión de mundo y una cuestión ideológica”.

En ese sentido, sostuvo que el proceso electoral ya culminó y, por tanto, enfatizó que ahora cada partido puede volver a su origen y realizar sus propios planteamientos.

“Nosotros no tenemos más en común con el PC y con algunas expresiones del Frente Amplio que no sea intentar hacer justicia social, pero con estrategias distintas, porque al final de cuentas detrás existe una ideología”, argumentó.

Y añadió: “Nosotros defendemos los derechos humanos sin apellido. Criticamos las dictaduras sin apellido. Veamos si el PC o algunos del FA alguna vez han criticado o han intentado que Chile tome postura respecto de Venezuela, excepto el Presidente Gabriel Boric, que fue muy claro desde el principio. Pero otros, miremos las votaciones: todo está escrito. En los proyectos de acuerdo criticando a Maduro, a Nicaragua, incluso a Cuba, jamás han participado de aquello. Entonces, cuando se relativizan las cosas, a mí no me cuadra; uno tiene que ser parejito en la vida”.

#HoyEsNoticiaCNN | Iván Flores, senador DC: “Hubo un poquito de imprudencia de Frei al tomarse la foto con Kast y no con Jara. Cuando vamos al origen, fue Kast el que le pidió reunión. Jara no le pidió ninguna visita. Frei no anda corriendo detrás de los candidatos”@jmmardones… pic.twitter.com/CIgR8ISq77 — CNN Chile (@CNNChile) December 18, 2025

Finalmente, reveló que, pese a que no le corresponde comentar sobre las conversaciones que están sosteniendo los distintos partidos, existen diversas “conversaciones” en curso.