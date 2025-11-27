Flamengo vs Palmeiras en Lima: Horario y canales para seguir la final de la Copa Libertadores 2025

Brasileños otra vez dueños del protagonismo continental. Flamengo, con Erick Pulgar entre sus filas, buscará llevarse la gloria eterna ante el siempre difícil Palmeiras.

La definición de la Copa Libertadores 2025 tendrá un nuevo capítulo del dominio brasileño en Sudamérica. Este sábado 29 de noviembre, Flamengo y Palmeiras se enfrentan en la final del torneo de clubes más importante del continente, duelo que se jugará en el Estadio Monumental de Lima, en Perú.

Ambos equipos llegan con el objetivo de levantar su cuarta Libertadores. El Mengão, donde actúa el chileno Erick Pulgar, ya celebró en 1981, 2019 y 2022; mientras que el Verdão se quedó con el trofeo en 1999, 2020 y 2021.

A qué hora y dónde ver

La final está programada para las 18:00 horas de Chile este sábado 29 de noviembre. El compromiso definirá al nuevo campeón de América en una llave a partido único, tal como se realiza desde 2019.

En territorio nacional, el duelo entre Flamengo y Palmeiras se verá en vivo por la señal de ESPN en televisión. Además, el encuentro estará disponible vía streaming a través de la plataforma Disney+, que requiere suscripción activa para acceder a su contenido.