País copa libertadores

Flamengo vs Palmeiras en Lima: Horario y canales para seguir la final de la Copa Libertadores 2025

Por CNN Chile

27.11.2025 / 15:31

{alt}

Brasileños otra vez dueños del protagonismo continental. Flamengo, con Erick Pulgar entre sus filas, buscará llevarse la gloria eterna ante el siempre difícil Palmeiras.

La definición de la Copa Libertadores 2025 tendrá un nuevo capítulo del dominio brasileño en Sudamérica. Este sábado 29 de noviembre, Flamengo y Palmeiras se enfrentan en la final del torneo de clubes más importante del continente, duelo que se jugará en el Estadio Monumental de Lima, en Perú.

Ambos equipos llegan con el objetivo de levantar su cuarta Libertadores. El Mengão, donde actúa el chileno Erick Pulgar, ya celebró en 1981, 2019 y 2022; mientras que el Verdão se quedó con el trofeo en 1999, 2020 y 2021.

A qué hora y dónde ver

La final está programada para las 18:00 horas de Chile este sábado 29 de noviembre. El compromiso definirá al nuevo campeón de América en una llave a partido único, tal como se realiza desde 2019.

En territorio nacional, el duelo entre Flamengo y Palmeiras se verá en vivo por la señal de ESPN en televisión. Además, el encuentro estará disponible vía streaming a través de la plataforma Disney+, que requiere suscripción activa para acceder a su contenido.

DESTACAMOS

Servicios Black Friday 2025: ¿Cómo saber si una oferta es real o el precio es "inflado"?

LO ÚLTIMO

Mundo Pedro Castillo, expresidente de Perú, es condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por intento de golpe de Estado
Venezuela revocó concesiones de vuelos a aerolíneas internacionales
Incendio en Hong Kong deja 83 fallecidos y 279 desaparecidos en peor tragedia urbana en tres décadas
Feria Pulsar Celebra 15 Años con Cartel Estelar de 37 Artistas Chilenos: ¿Cuándo es y cómo asistir?
OpenAI negó responsabilidad en suicidio de adolescente de 16 años tras interactuar con ChatGPT: Apuntó a "uso indebido"
Chile consolida el pasaporte más poderoso de América Latina en ranking global 2025