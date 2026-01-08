País bad bunny

Fiscalizan Estadio Nacional previo a conciertos de Bad Bunny: Instalaron barreras para evitar avalanchas

Por CNN Chile

08.01.2026 / 16:34

Las autoridades señalaron que se permitirá el ingreso de botellas de agua plásticas al recinto, por las altas temperaturas pronosticadas para este fin de semana.

Este jueves, autoridades realizaron un recorrido previo a los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

El artista puertorriqueño realizará tres shows en Chile, este viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero, por lo que habrá un amplio contingente de seguridad para asegurar el bienestar de los asistentes, teniendo en cuenta que llegarán al coloso de Ñuñoa entre 62 y 65 mil personas.

Una de las medidas es la instalación de barreras en todo el perímetro del recinto para evitar eventuales avalanchas, a lo que se suman rejas que estarán dispuestas como segunda barrera.

Asimismo, habrá accesos con portales de detectores de metales, para evitar el ingreso de artículos prohibidos.

Serán un total de 72 accesos en todo el estadio para permitir que el ingreso sea más expedito.

A ello se suma que las entradas son nominativas, es decir, intransferibles. Cada persona deberá portar su carnet de identidad para entrar al recinto, de lo contrario, no podrá hacerlo.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, afirmó que se realizó una fiscalización de todos los aspectos necesarios para que los shows se desarrollen con completa normalidad.

“Hemos establecido un plan de seguridad, probablemente de los más sólidos, contundentes, rigurosos, que se hayan establecido para conciertos de esta envergadura”, dijo.

Y añadió: “Se ha dispuesto un amplio anillo de seguridad. Ninguna persona que no cuente con su ticket de acceso y portando su cédula podrá acceder al recinto”.

Conciertos de Bad Bunny en Chile: ¿Con qué elementos puedo ingresar?

Debido a las altas temperaturas proyectadas para este fin de semana, las autoridades detallaron que se permitirá acceder al recinto con:

  • Botellas de agua plásticas vacías y sin tapa
  • Botellas térmicas
  • Bloqueador solar de hasta 200 cc
  • Bananos pequeños, no bolsos grandes

