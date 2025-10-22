Fiscalía responde tras duro golpe en el caso SQM: “Yo no hablaría de una derrota (…) hicimos una investigación seria y responsable”

Junto con destacar el voto de minoría del tribunal que falló a favor de la acusación del Ministerio Público, la fiscal Claudia Perivancich además descartó que hayan dilatado la tramitación del caso y además aseguró que le llama la atención que las juezas "no se hacen cargo -al menos por ahora- de la prueba rendida".

Este miércoles se dio a conocer el veredicto absolutorio para los 8 imputados en la última arista del denominado caso SQM, en el que se investigaban eventuales delitos asociados a financiamiento irregular de la política.

El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse, Roberto León, Marisol Caviedes, Carmen Valdivielso, Cristián Warner y Marcelo Rozas, quienes fueron imputados por el Ministerio Público por delitos tributarios y cohecho.

En la audiencia de esta jornada, los 8 imputados fuerona absueltos en fallo dividido de 2 a 1, en el tribunal. Del mismo modo, se realizaron duros reproches a la labor del Ministerio Público, especialmente por la forma de realización de algunas diligencias, junto a la duración de la investigación y del juicio oral contra los acusados.

Luego de que terminara la audiencia de comunicación del veredicto, la fiscal regional de Valparaíso y encargada del caso, Claudia Perivancich, señaló que “yo no hablaría de una derrota. Para la Fiscalía, y en particular para la Fiscalía Regional de Valparaíso. Esto termina un capítulo con el deber cumplido“.

Del mismo modo, ante los cuestionamientos del tribunal, aseguró que “nosotros desarrollamos una investigación seria, responsable, con una mirada objetiva, que nos llevó a la convicción de interponer una acusación. Después de haber iniciado la causa el año 2015, se presenta esa acusación en julio del 2018 y señalo los tiempos para lo que ustedes han escuchado hoy día respecto de la alegación de no haber sido juzgado en un plazo razonable. Esa acusación, una vez presentada al Ministerio Público, hizo todo lo que estuvo de su parte para agilizar el desarrollo del procedimiento”.

En cuanto a los cuestionamientos por la extensión de la indagatoria, la fiscal Perivancich apuntó a “por cierto que no hubo ninguna dilación de parte del Ministerio Público. ¿Qué interés podría tener el Ministerio Público en retardar la llegada del juicio oral y la realización de esta etapa para la persecución? Como lo explicaba desde el momento en que se presentó la acusación, lo único que hemos hecho es instar por llevarla adelante. Ellos incidentaron que les entregáramos nuevamente copias, que foliáramos las copias, hicieron un amago de llegar a algunas convenciones probatorias a raíz de la intención del juez que nos manifestaba esa opción y finalmente no hubo ninguna facilidad en tan sentido”.

Consultada por cómo interpreta el veredicto el Ministerio Público, la persecutora señaló que “bueno, no es el mejor resultado. No es el resultado que nosotros esperábamos y eso lo lamentamos”.

“Pero yo no puedo dejar tirar aquí por la borda todo el trabajo que se ha hecho en estos años. Para mí, el hecho de haber convencido a una magistrada de que aquí se rindió prueba suficiente, que dio cuenta de la existencia de cientos de documentos tributarios falsos, de que se incorporaron maliciosamente a la contabilidad del SQM, que sólo quien tuvo la decisión de aprobar esos pagos fue el señor Contesse y que eso configuraba el delito tributario.

“Además nos llama profundamente la atención que en el voto de mayoría las magistradas no se hacen cargo -al menos por ahora, habrá que revisar la sentencia- de la prueba rendida para estimar por qué no resultó creíble para ellos. Señalaron que los documentos tributarios no se había aprobado su falsedad. Decenas de testigos declararon un juicio señalando que no prestaron los servicios. No comprendemos cómo el tribunal pudo haber arribado a esa conclusión en su mayoría”, acotó.