Fiscalía pide prisión preventiva para exministra Ángela Vivanco por cohecho y lavado de activos

El Ministerio Público solicitó este lune la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, durante la audiencia de formalización ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La petición fue confirmada por el fiscal Marcos Muñoz, quien sostuvo que se cumplen los requisitos legales para decretar la medida cautelar más gravosa.

Según explicó, existen antecedentes suficientes que permiten acreditar tanto la existencia de los delitos investigados como la presunta participación de Vivanco en calidad de autora, específicamente por cohecho y lavado de activos, en el marco del Caso Muñeca Bielorrusa.

De acuerdo con la Fiscalía, la detención de la exsuprema se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el mismo tribunal, luego de que la Corte Suprema acogiera la querella de capítulos en su contra, resolución que habilitó el avance del proceso penal.

Desde el máximo tribunal se precisó que dicha decisión no fija hechos ni responsabilidades, las que deberán ser determinadas en la instancia correspondiente.

La audiencia de formalización se desarrolló en dos bloques horarios, entre las 09:00 y las 13:00 horas y luego desde las 14:30 hasta las 16:00 horas, instancia en la que se continuará revisando la solicitud planteada por la Fiscalía.

Deetención de la exjueza

Vivanco fue detenida la noche del domingo en su domicilio en la comuna de Las Condes por personal del OS7 de Carabineros, procedimiento que incluyó una orden de entrada y registro.

Tras pasar la noche en una unidad policial, ingresó este lunes al Centro de Justicia escoltada por funcionarios policiales.

El fiscal Muñoz afirmó que la diligencia se efectuó sin incidentes y conforme a derecho, destacando que se realizó una vez obtenida la autorización judicial respectiva y con la lectura de derechos correspondiente.

En tanto, la defensa de la exministra, encabezada por el abogado Jorge Valladares, solicitó que se declarara ilegal la detención, argumentando una afectación al derecho a defensa. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición.