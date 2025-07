Fiscal Pastén y liberación de Osmar Ferrer: “No descartamos ninguna hipótesis, ni siquiera corrupción”

El fiscal regional Marcos Pastén confirmó que la Fiscalía Occidente liderará la investigación por la insólita excarcelación de Ferrer, presunto sicario del “Rey de Meiggs”, y advirtió que se indagan delitos como falsificación y evasión de detenido.

El fiscal regional metropolitano de la zona Occidente, Marcos Pastén, abordó este martes el caso que ha remecido al sistema judicial: la liberación de Osmar Ferrer Ramírez, imputado por el homicidio del empresario José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

En un punto de prensa, Pastén confirmó que la Fiscalía Nacional decidió asignar la investigación a su unidad y que se conformó una fuerza de tarea especializada para esclarecer lo ocurrido.

“Hemos conformado una fuerza de tarea con la Policía de Investigaciones, con la Unidad Especializada de Cibercrimen, la Brico y la Bipe”, detalló.

Consultado por los hechos, el fiscal explicó que la única resolución judicial de la que tuvo conocimiento el Ministerio Público fue la que decretó la prisión preventiva del imputado durante la audiencia del 9 de julio.

Sin embargo, “pocos minutos después de finalizada esa audiencia”, Gendarmería recibió un oficio desde el 8º Juzgado de Garantía de Santiago que dejaba sin efecto la medida cautelar.

“No descartamos ninguna hipótesis”, subrayó Pastén, quien afirmó que el objetivo es determinar si el documento es auténtico o falsificado, y si existió negligencia o dolo.

Entre los delitos que se indagan, mencionó “evasión de detenido”, “negligencia” y “falsificación de instrumento público”.

“Estamos verificando la autenticidad del oficio. No puedo afirmar ni descartar que se trate de un error”, agregó, junto con señalar que no se referiría a los detalles del descubrimiento para no entorpecer la investigación.

El caso Osmar Ferrer: ¿qué se sabe hasta ahora?

Osmar Ferrer Ramírez, venezolano de 18 años y en situación migratoria irregular, fue formalizado el 10 de julio por el delito de robo con homicidio tras su presunta participación en el asesinato de José Reyes Ossa en Ñuñoa, ocurrido el 19 de junio.

La jueza a cargo ordenó su prisión preventiva.

Sin embargo, esa misma jornada fue liberado tras la llegada de un documento que supuestamente anulaba la cautelar. Gendarmería aseguró que el oficio ingresó por los canales regulares. La Fiscalía y el Poder Judicial investigan si hubo una falsificación o un acceso irregular al sistema.

Actualmente, Ferrer permanece prófugo. Según Carabineros, sería parte de una banda con vínculos con el Tren de Aragua. El caso ya motivó una investigación administrativa en el Poder Judicial y una penal en el Ministerio Público.