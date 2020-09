La Fiscalía Regional de La Araucanía confirmó que se reabrirá la investigación por el homicidio de la ciudadana estadounidense Erica Hagan, quien fue asesinada el 5 de septiembre de 2014 en un departamento del Colegio Bautista de Temuco.

El ente persecutor asegura haber conocido a través de las redes sociales los reclamos de Regina O’Neil, madre de Hagan, quien afirma que no fue informada del contenido de la querella.

“Se consideró especialmente la solicitud realizada por la madre de la víctima, la cual fue reiterada el jueves pasado a través de un escrito presentado por su abogado, en la cual se solicita la reapertura de la investigación y la realización de todas aquellas diligencias en base al análisis de los antecedentes ya existentes en la carpeta de investigación”, según expresó la vocera de la Fiscalía de La Araucanía, Daniela San Martín.

En ese sentido, San Martín señaló que “se consideró especialmente” la opinión de O’Neil, quien cuestiona “la calidad de víctima de la Fundación Educacional Bautista (del recinto de Temuco)“. Por ello, el Ministerio Público interpuso este viernes un recurso de reposición para impugnar la admisibilidad de la querella que presentó esta entidad, porque “ésta no detenta la calidad de víctima en los hechos investigados”.

🔴 @FISCALIA_IX reabrió investigación por el homicidio de Erica Hagan, encomendando a un equipo de fiscales especializados en delitos violentos y violencia de género la realización de las diligencias. Vocera Daniela San Martín entrega más antedentes pic.twitter.com/eXDUsz84cH — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) September 5, 2020

Reacción de la madre

Luego de conocerse esta noticia, Regina O’Neil publicó un video manifestando su emoción y alegría por la reapertura del caso de su hija. “Acabo de recibir muy buenas noticias, aún no me notifican oficialmente pero espero que lo hagan hoy. Estoy tan contenta, tal parece que la Fiscalía de Temuco va a reabrir el caso de Erica”, dijo.

“Es por todo el trabajo que hemos hecho y no he sido sólo yo, sino que también mis abogados, traductores y gente que se me ha acercado a ofrecer su hermosa ayuda. De verdad, les doy las gracias y que Dios los bendiga”, agregó.

En tanto, el abogado Víctor Toledo, representante de la madre de Erica, aseguró que la Fiscalía Regional de la Araucanía hace pocos días tomó conocimiento de un escrito que él envió hace dos años a la Fiscalía Nacional.

“Esto tiene un lado negativo y positivo. Negativo por la actitud que tiene el colegio o los intereses que lo mueven a hacer esta acción, y lo positivo es que logró el interés de la Fiscalía por investigar este caso y, en ese contexto, se encontró con la solicitud que enviamos en solicitud de la madre hace un tiempo atrás donde se pedía la reapertura de la investigación”, sostuvo Toledo.