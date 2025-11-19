Fiscalía formalizará a tres tripulantes del Cobra y a Blumar por muerte de pescadores de lancha Bruma

La defensa de las familias cuestiona la calificación legal y critica que la caja naranja del buque no registrara los hechos, mientras se evalúan medidas como la suspensión de la matrícula del Cobra.

Tres miembros de la tripulación del buque PAM Cobra serán formalizados por el delito de homicidio culposo, en relación con la desaparición de los pescadores de la lancha Bruma el pasado 30 de marzo.

Así lo confirmó esta jornada la Fiscalía del Biobío, detallando que presentará los cargos contra el capitán Roberto Mansilla, un piloto y un vigía, ante el Juzgado de Garantía de Coronel, en el marco de una investigación que busca esclarecer las responsabilidades por la tragedia.

La medida judicial coincide con la reciente decisión del Juzgado de Garantía de Coronel de rechazar la solicitud de la empresa Blumar, dueña del buque pesquero, para mantenerlo operativo.

Paralelamente, Blumar será formalizada como persona jurídica por su posible responsabilidad penal en los hechos.

El abogado de las familias de las víctimas, Rafael Poblete, sostuvo que la formalización de la compañía evidencia su “innegable responsabilidad” y adelantó que solicitarán medidas severas, incluida la suspensión de la matrícula del buque.

Criticó además que la caja naranja del Cobra no registrara lo ocurrido ese día, calificando la falla de “inaudita” dado que el sistema debía garantizar seguridad y registro de los movimientos de la nave.

Sobre la calificación legal de los hechos, Poblete manifestó su desacuerdo con que se trate de homicidio culposo, señalando que podría configurarse un homicidio por omisión.