Fiscalía formalizará a tres tripulantes del Cobra por homicidio culposo en tragedia de la lancha Bruma

El Ministerio Público imputará al capitán, un piloto y un vigía que estaban en el puente de navegación durante el impacto. También se investigará la eventual responsabilidad penal de la empresa Blumar.

La Fiscalía Regional del Biobío solicitará al Juzgado de Garantía de Coronel agendar una audiencia para formalizar por homicidio culposo a tres tripulantes del buque de pesca industrial PAM Cobra, en el marco de la investigación por la desaparición de los siete pescadores maulinos de la lancha artesanal Bruma, siniestrada el 30 de marzo.

Los imputados corresponden al capitán, un piloto y un vigía que se encontraban en el puente de navegación al momento de la colisión. Además, el Ministerio Público informó que formulará cargos contra la empresa Blumar, propietaria del barco, por su eventual responsabilidad como persona jurídica en los hechos.

La decisión fue comunicada a los familiares de los pescadores desaparecidos durante una reunión con la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. La vocera de las familias, Claudia Urrutia, señaló que existe descontento con el avance del caso.

“Los familiares están muy molestos porque la formalización debiera ser a todos los tripulantes del Cobra. Las familias están desconsoladas y preocupadas porque aún no hay medidas cautelares”, indicó Urrutia.

Los representantes legales de los familiares solicitarán revisar el informe de la cámara Supersol y no descartan pedir una nueva reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, al considerar insuficiente el ritmo de la investigación.

El abogado de las familias, Rafael Poblete, anunció que solicitará suspender la matrícula del PAM Cobra. A su juicio, existen fallas estructurales que comprometen la seguridad del buque, entre ellas el mal funcionamiento de la caja naranja.

“La caja naranja no grabó lo ocurrido esa jornada, lo que resulta inexplicable considerando las medidas de seguridad que debían adoptarse. Existe una responsabilidad innegable de la compañía en esta tragedia”, sostuvo.

Sobre este punto, Urrutia añadió que “ese buque nunca debió haber zarpado” debido a la ausencia de registros clave para la navegación.

Defensa del Cobra afirma que el hecho fue un accidente

El abogado Alejandro Espinoza, representante de los tripulantes del Cobra, afirmó que la formalización es solo un paso inicial del proceso y que la defensa presentará antecedentes que, asegura, acreditarán la inocencia de sus representados.

“Esto fue un lamentable accidente. En ningún caso los tripulantes del Cobra quisieron esta colisión, y menos la empresa. El buque contaba con todos sus sistemas de navegación operativos y la tripulación cumplía con la normativa marítima vigente. La formalización no implica una acusación y confiamos en demostrar la total inocencia de los tripulantes”, señaló.