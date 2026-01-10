Fiscalía detiene a sujeto que intentó matar a un hombre en La Vega

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) capturó al autor de los disparos en la Vega Central, que hirió en la espalda a un sujeto de nacionalidad ecuatoriana.

Durante el 27 de diciembre de 2025, un hombre fue herido en la Vega Central al resistirse a un intento de secuestro. La Fiscalía confirmó la detención del culpable este viernes, que actualmente está en prisión preventiva y se trataría de un individuo de ciudadania venezolana.

El Ministerio público detalló que el ataque sucedió en la madrugada de ese día, la víctima fue retenida por dos sujetos que trataron de subirlo a un vehículo y tras liberarse de ellos, uno de los individuos sacó un arma de fuego disparando e hiriendo al hombre en su espalda.

La víctima fue atendida en un centro asistencial, pero se declaró fuera de riesgo vital y sólo con heridas de carácter grave a causa de los disparos.

El Ministerio Público explicó que este ataque pudo tener como motivo extorsionar a la víctima, ya que según testigos del suceso, los sujetos serían venezolanos vinculados con el Tren de Aragua que extorsionan a quienes trabajan en el mercado.

La ECOH trabajó en conjunto con la brigada de Homicidios Centro Norte, para revisar las cámaras de seguridad del lugar y recopilar información de los testigos del suceso que dio datos relevantes para dar con el paradero del atacante.

La Fiscal, Yasne Pastén explicó algunas de las diligencias realizadas para encontrar a uno de los antisociales “se realizaron distintos métodos investigativos para dar con el paradero de este imputado, quien al momento de su detención mantenía una subametralladora en su poder”.

Es por eso, que el Tribunal aceptó la medida de prisión preventiva para el imputado y otorgó un plazo de investigación de 180 días, agregó.