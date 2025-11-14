Fiscalía denuncia “pacto de silencio” entre sospechosos de crimen de Krishna Aguilar: “Nadie va a decir quién fue el que la mató”

El persecutor explicó que, pese a que los imputados cumplen funciones distintas, todos mantienen la estrategia de no revelar quién cometió el asesinato.

La investigación por el secuestro y homicidio de Krishna Aguilera enfrenta un obstáculo que, según la Fiscalía Metropolitana Occidente, ha marcado todo el caso.

Este viernes, el fiscal de la causa, Marcos Pastén, denunció un “pacto de silencio” entre los imputados que impide esclarecer quién ejecutó el crimen de la joven de 19 años.

Un acuerdo implícito que frena las respuestas

Pastén detalló que ninguno de los detenidos ha entregado información que permita determinar al autor material del homicidio.

“Nadie va a decir, de ellos, quién fue el que realmente la mató”, afirmó, advirtiendo que la resistencia coordinada de los involucrados ha obligado a ampliar diligencias y solicitar nuevas órdenes de detención.

Las palabras del persecutor surgieron luego de que se sumaran dos nuevas detenciones: Luis Armando Inostroza, alias “El Krosty”, presuntamente implicado en la inhumación del cuerpo, y otro sujeto identificado como Kevin, quien se entregó voluntariamente tras mantener una orden pendiente.

Pero, según el fiscal, ninguna de estas capturas ha permitido romper el muro de silencio.

Diversos roles, una misma omisión

El persecutor explicó que, pese a que los imputados cumplen funciones distintas —desde la planificación del secuestro, hasta la ejecución, apoyo logístico e incluso la inhumación ilegal—, todos mantienen la estrategia de no revelar quién cometió el asesinato.

Esta dinámica, aseguró, es uno de los principales desafíos del caso.

Pastén además agregó que ya son nueve los detenidos, todos involucrados en alguna fase del crimen o en delitos asociados como tráfico de drogas.

Una investigación que avanza, pero bajo reserva

Para contrarrestar el “pacto de silencio”, el Ministerio Público ha intensificado operativos, allanamientos y peritajes en conjunto con la PDI.

Sin embargo, el fiscal confirmó que la causa seguirá bajo carácter reservado, precisamente para no entorpecer las diligencias que buscan reconstruir el rol exacto de cada imputado.