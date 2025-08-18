Fiscalía confirma detención de “Tío Lukas”, sujeto involucrado en el crimen del “Rey de Meiggs”

El individuo es de nacionalidad ecuatoriana y pasará a control de detención este lunes.

La Fiscalía confirmó la detención de un sujeto que está involucrado en el homicidio de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Se trata de un ciudadano ecuatoriano cuyo apodo es “Tío Lukas”, quien fue arrestado el viernes 15 de agosto.

El individuo pasará a control de detención y formalización este lunes, junto con el resto de imputados que fueron aprehendidos la semana pasada tras el allanamiento a un edificio tomado en Independencia.

De manera preliminar, se ha señalado que el hombre es quien habría hecho el nexo entre Wilson Verdugo Díaz -presunto autor intelectual en prisión preventiva- y los sicarios que concretaron el homicidio, ocurrido el 19 de junio.

La detención de “Tío Lukas” se enmarca en el allanamiento realizado el miércoles pasado en un edificio tomado en Independencia, aunque no fue posible encontrar al sospechoso.

Dos días más tarde, la policía lo encontró en otro inmueble de la misma comuna, concretando el arresto.