Fiscalía archiva causa por presunta red de bots contra candidaturas presidenciales de Matthei y Jara

Este miércoles, la Fiscalía Regional de Valparaíso resolvió cerrar la investigación iniciada por una denuncia que apuntaba a la existencia de una supuesta red coordinada de cuentas en redes sociales destinada a desacreditar las candidaturas presidenciales de Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

La decisión se adoptó luego de concluir que los antecedentes recopilados no permiten configurar delitos de carácter penal.

De acuerdo con el organismo persecutor, el análisis se basó en un informe elaborado por la unidad de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), la cual realizó un patrullaje virtual en diversas plataformas digitales utilizando fuentes de acceso público.

El objetivo fue examinar el contenido de publicaciones vinculadas a la denuncia y determinar si estas podían constituir ilícitos cometidos por medios electrónicos.

Tras revisar los resultados, la Fiscalía señaló que los mensajes analizados corresponden a expresiones de opinión y comentarios políticos sobre la contingencia nacional. Si bien algunos de ellos presentaban un tono crítico, no alcanzan —según el Ministerio Público— el estándar necesario para iniciar una persecución penal, recogió La Tercera.

En ese contexto, precisó que eventuales acciones por injurias deben ser ejercidas directamente por los afectados en la esfera privada.

La causa se originó a partir de una presentación realizada por los diputados del Partido Socialista Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, lo que derivó en la designación del fiscal jefe de Quillota, César Astudillo, para liderar las diligencias investigativas.

Sin embargo, el ente persecutor determinó finalmente archivar el caso “al no existir mérito para continuar con nuevas diligencias”.

El tema adquirió notoriedad pública tras la emisión de un reportaje televisivo que abordó la presunta red de bots, situación que provocó la renuncia de Patricio Góngora a la dirección de Canal 13, en medio del impacto político y mediático generado por las denuncias.

Con esta resolución, la Fiscalía dio por concluido el proceso investigativo, descartando la existencia de delitos perseguibles penalmente en los hechos denunciados.