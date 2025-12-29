Fiscalía abre investigación contra dueños de proyectos Dominga por presuntos vínculos con abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas

La indagatoria apunta a eventuales vínculos entre Andes Iron, empresa controladora del proyecto, y pagos por más de $250 millones a un estudio jurídico integrado por los juristas imputados en el Caso Muñeca Bielorrusa.

La Fiscalía Nacional anunció este lunes la apertura de una investigación penal contra los dueños del proyecto minero Dominga por presuntos delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y otros ilícitos, luego de una denuncia presentada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.

La investigación buscará esclarecer eventuales vínculos entre la empresa Andes Iron, controladora del proyecto, y pagos por más de $250 millones a un estudio jurídico conformado por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, formalizados en el Caso Muñeca Bielorrusa.

Entre marzo y diciembre de 2023, el estudio de abogados recibió diez transferencias de Andes Iron, pese a que Lagos y Vargas no figuraban como representantes de la minera en tribunales, recogió Reportea.

Los pagos coincidieron con la revisión del proyecto en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y luego en la Corte Suprema, donde Dominga obtuvo luz verde. No obstante, la empresa Andes Iron afirmó que esos montos correspondían a un informe de seguimiento judicial.