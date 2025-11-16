Fiscal nacional descarta abrir una investigación de oficio contra Simpértigue por caso “Muñeca Bielorrusa”

Ángel Valencia afirmó que no corresponde abrir una investigación de oficio contra el ministro Diego Simpértigue, porque la fiscal de Los Lagos ya indaga el caso Movitec Belaz y debe abordar todas las aristas de la trama “Muñeca Bielorrusa”, incluido su eventual rol.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, descartó este domingo, tras depositar su voto presidencial y parlamentario en las urnas, abrir una investigación de oficio contra el ministro Diego Simpértigue, quien aparece mencionado en una de las aristas de la trama conocida como “Muñeca Bielorrusa”.

El persecutor explicó que no corresponde iniciar una nueva indagatoria, debido a que la fiscal de Los Lagos, Pamela Wittwer, ya mantiene abierta una investigación sobre las circunstancias en que se dictó la sentencia del caso Movitec Belaz.

Valencia señaló que incluso envió a la fiscal una nota de prensa que confirma la instrucción de investigar la eventual participación del ministro dentro de la misma causa.

Respecto de la exministra Ángela Vivanco, el fiscal nacional recordó que existe una querella de capítulos presentada conforme a la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, por lo que ahora ella deberá enfrentar el avance judicial correspondiente.

Consultado por los cuestionamientos realizados por una jueza durante la audiencia de formalización, donde se criticó la subsanación de errores en medio de las diligencias, Valencia afirmó que se trata de una investigación en curso y evitó profundizar.

Añadió que, aunque no habrá una investigación de oficio, la fiscal Wittwer debe abarcar todos los elementos vinculados a la trama “Muñeca Bielorrusa”, incluido lo referido a Simpértigue. También sostuvo que el Ministerio Público indaga hechos penales y no conductas éticas o morales.

El fiscal nacional evitó referirse a una eventual formalización del ministro Simpértigue. Señaló que esa decisión recaerá en la fiscal de la causa según el avance de la investigación.