Fiscal Lorena Parra declara como testigo en Caso Audio: Defensa de Hermosilla marca nueva etapa en la investigación

La diligencia fue encabezada por el fiscal Manuel Zara, de la Fiscalía de Las Condes, y contó con la presencia de un funcionario de la Brigada de Delitos Económicos, además del equipo defensor de Hermosilla.

En el marco de diligencias reactivadas en la investigación del Caso Audio, este martes declaró como testigo la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, en una instancia solicitada por la defensa del abogado Luis Hermosilla.

La diligencia fue encabezada por el fiscal Manuel Zara, de la Fiscalía de Las Condes, y contó con la presencia de un funcionario de la Brigada de Delitos Económicos, además del equipo defensor.

Desde la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, su vocera Pamela Valdés enfatizó que el procedimiento se realizó bajo criterios de apertura y control.

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“Esta diligencia se ha realizado con total transparencia en este caso, y de manera muy objetiva por parte de la Fiscalía”, afirmó Valdés, quien además recalcó que se dio cumplimiento íntegro a lo solicitado por la defensa.

En esa línea, subrayó que todas las partes tuvieron participación en la instancia.

“Acá no hay nada que ocultar, todo lo contrario. Por ende, se hicieron todas las preguntas solicitadas por la defensa”, sostuvo.

La vocera también destacó que la jornada se desarrolló sin inconvenientes: “La diligencia fluyó con la mayor rapidez, sin ningún problema y con todo el respeto entre las partes”.

Valdés recordó que la investigación había sido cerrada, pero se reabrió para realizar diligencias puntuales: “Presentaremos la acusación. Esto es una investigación contundente”.