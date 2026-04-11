Fiscal de Viña del Mar fallece tras sufrir un paro cardiorrespiratorio previo al inicio de audiencias

El fiscal falleció la mañana de este sábado antes del inicio de las audiencias, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Durante la jornada de este sábado 11 de abril, la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó el fallecimiento del fiscal de Viña del Mar, Álvaro Ortiz Moya, ocurrido mientras se encontraba en el Juzgado de Garantía de la ciudad.

Según detalló el organismo, el deceso se produjo a raíz de un paro cardiorrespiratorio que afectó al persecutor antes de que comenzaran las audiencias programadas para ese día.

Desde la institución indicaron que el fiscal fue asistido en el lugar y recibió atención de emergencia, sin embargo, “pese a recibir los primeros auxilios y la atención del Samu, no logró sobrevivir”.

A través de un comunicado, la Fiscalía señaló: “La Fiscalía Regional de Valparaíso confirma el sensible fallecimiento del Fiscal de Viña del Mar, Sr. Álvaro Ortiz Moya, durante la jornada de hoy”.

En el mismo texto, se reiteró que “su deceso se debió a un paro cardiorrespiratorio sufrido antes del inicio de las audiencias en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar”.

Finalmente, la institución solicitó respeto frente a la situación, indicando que “como Fiscalía solicitamos el mayor de los respetos en este difícil momento que atraviesa su familia y nuestra institución”.

Pese a que se informó la causa del fallecimiento, la Policía de Investigaciones llevará a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.