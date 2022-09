Continúa la búsqueda del astrónomo y físico inglés Thomas Marsh, de 61 años, quien fue visto por última vez el pasado 16 de septiembre en las dependencias del Observatorio La Silla, en La Higuera, región de Coquimbo.

Este lunes, el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, afirmó que no hay indicios que hagan pensar que Marsh no esté con vida. “No existen indicios que nos hagan creer que él no esté vivo, así que estamos buscando a una persona viva y extraviada con todos los medios a nuestro alcance para darle tranquilidad a la familia”.

Lee también: María José Hoffman sobre “Team Patriotra”: “Lamentamos si es que es verdad que hay grupos financiándolos”

Vega detalló que en el sitio se han desplegado distintos medios de búsqueda. “Se ha hecho un trabajo con el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope), la Policía de Investigaciones (PDI), la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) y el Ejército de Chile peinando todos los sectores aledaños y descartando algunas zonas de interés“.

“Por otro lado, y habiéndose mapeado gran parte del sector, se ha focalizado la búsqueda en ciertos sectores más obvios para una caminata (…) y se han encontrado indicios que pueden indicar que hubo paso de personas por aquellos lugares. Por lo tanto, se ha centrado la búsqueda a pie, apoyado por drones y otro tipo de medios tecnológicos”, agregó.

Finalmente, Vega sostuvo que esperan investigar todo el terreno en los próximos días “para ir descartando la posible vía de caminata del ciudadano británico“. “La Fiscalía está permanentemente conectada con la familia, informándole todas las diligencias y los esfuerzos de las autoridades chilenas para encontrarlo”.