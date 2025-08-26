Firman contrato de obras en superficie del tren Santiago-Batuco: Comenzaría a operar en 2030

Según informaron las autoridades, el proyecto permitirá conectar en 26 minutos Batuco con Quinta Normal, viaje que actualmente demora más de una hora.

Este lunes se firmó el contrato de ejecución que permitirá el inicio de la construcción en superficie del tren Santiago-Batuco.

Las autoridades informaron que “se trata del contrato de obras civiles y ferroviarias más grande en la historia de EFE trenes de Chile”, y que se realizó por un monto de US$ 470 millones, adjudicado al Consorcio Gran Andes SPA, integrado por China Railway Construction Corporation (CRCC) y sus filiales CR22 y CRCEB.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, dijo que no se trata solo de una firma en papel, sino que “esto es mucho más significativo, porque es el inicio concreto, la ‘toma de forma’ de un proyecto que avanza y donde cómo Gobierno en conjunto como EFE hemos impulsado desde todos los frentes este y otros proyectos ferroviarios que tendrá un gran impacto en la ciudadanía“.

Firmamos el contrato de obras en superficie del Tren Batuco por US$ 470 millones, el más grande en la historia de EFE. ✅ 6 estaciones (Renca, Quilicura y Lampa)

✅ Dos vías pasajeros y una para carga

✅ 7 puentes ferroviarios

Los detalles del tren Santiago-Batuco

Este nuevo servicio ferroviario urbano tiene una longitud de 26 kilómetros y 8 estaciones (seis en superficie y dos subterráneas). Se estima que movilizará anualmente a más de 35 millones de pasajeros de cinco comunas y permitirá conectar a partir de 2030 la zona norte de la Región Metropolitana con Santiago.

El contrato firmado por EFE abarca el tramo Mapocho-Batuco en superficie, que corresponde a la sección más extensa del proyecto.

Entre las obras estipuladas para dicho tramo se encuentran:

Vías ferroviarias segregadas: dos para pasajeros y una para carga.

Siete puentes ferroviarios, incluido el Puente Mapocho, obra icónica del trazado.

Doce pasos peatonales a distinto nivel (100% de cruces peatonales seguros).

Pasos vehiculares desnivelados (3 superiores y 2 inferiores), eliminando cruces a nivel.

Así será el proyecto completo del nuevo tren urbano

Se estima que el proyecto total tenga una inversión de US$ 950 millones y entrará en funcionamiento el año 2030.

Asimismo, tendrá conexión con las líneas 3, 5 y 7 del Metro de Santiago.

En cuanto a infraestructura, tendrá 10 trenes nuevos de última generación -que están siendo fabricados en Chile- que “contarán con climatización, cámaras de seguridad, pantallas informativas y accesibilidad universal”.

Y sobre los tiempos de viaje, “el tren Santiago-Batuco permitirá conectar en 26 minutos Batuco con Quinta Normal, viaje que actualmente demora 1 hora 20 minutos”.

Tren Santiago-Batuco: ¿Cuándo comenzará a operar?