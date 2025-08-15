País clima

Fin de semana largo: ¿Cuándo llega la lluvia a Santiago y cuántos milímetros se esperan?

Por CNN Chile

15.08.2025 / 15:09

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregaron detalles sobre las precipitaciones que se avecinan.

La Región Metropolitana se prepara para recibir precipitaciones en las próximas horas.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el sistema frontal afectará parte de la zona central del país.

¿Cuándo lloverá en Santiago?

El meteorólogo de la DMC, Andrés Moncada, explicó que “la baja segregada ya está ingresando al territorio continental y esta tarde promete precipitaciones desde el tramo sur de la Región de Coquimbo hasta la Región del Maule”.

“Los chubascos comenzarán a sentirse en la Región Metropolitana desde fines de esta tarde y hasta las primeras horas de la madrugada de mañana sábado. Podríamos acumular entre 5 a 10 milímetros en el centro de la capital”, agregó.

Finalmente, el especialista detalló que “esta condición viene asociada a actividad eléctrica, la que podría darse especialmente en los sectores precordilleros y en las comunas del sector oriente”.

