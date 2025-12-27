Fin de año: Vuelve el “peaje a luca” y 549 mil autos saldrán de la Región Metropolitana

En el marco de las festividades de fin de año, regresa el “peaje a luca” este miércoles 31 de diciembre y también el domingo 4 de enero.

En concreto, el peaje tendrá un valor de $1.000 este miércoles 31 de diciembre y el domingo 4 de enero, entre las 07:00 y las 13:00 horas.

Cabe destacar que los camiones de dos o más ejes contarán con una rebaja del 50% respecto de su tarifa original.

Así funcionará el “peaje a luca” en las distintas concesionarias:

Ruta 68 : peajes Lo Prado y Zapata, en dirección poniente el 31 de diciembre y en dirección oriente el 4 de enero.

: peajes Lo Prado y Zapata, en dirección poniente el 31 de diciembre y en dirección oriente el 4 de enero. Ruta 5 Norte : peaje Las Vegas, en ambos sentidos.

: peaje Las Vegas, en ambos sentidos. Ruta 5 Sur: peaje Angostura, en ambos sentidos.

El Ministerio de Obras Públicas señaló a La Tercera que para este 31 de diciembre se espera la salida de 549 mil vehículos desde la Región Metropolitana, mientras que el miércoles se estima un flujo de 163 mil, la cifra más alta proyectada.