Luego del hackeo que sufrieron cerca de 400 mil correos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, que integran el Estado Mayor Conjunto, que salió a la luz el pasado miércoles, el Gobierno hoy se encuentra evaluando la continuidad del general Guillermo Paiva, jefe del organismo de Defensa, quien habría estado en conocimiento de la afectación.

Según información de Biobío Chile, en mayo pasado el Estado Mayor Conjunto habría tenido conocimiento de que habían sido víctimas de un ciberataque a sus correos electrónicos, incluyendo información confidencial y secreta de seguridad de Estado, quedando en evidencia la estrategia militar del país.

Lee también: Ministra Fernández regresa de urgencia al país tras hackeo a correos de Fuerzas Armadas

No obstante la gravedad del caso, no habría registro de que tanto la ministra de Defensa, Maya Fernández, como las subsecretarías de la cartera hayan sido alertadas de aquello, consigna el medio mencionado. Es por esto que se deberá esclarecer si Paiva bloqueó o no la información relacionada con el ciberataque. Precisamente, a pesar de la falta de información respecto al aviso del caso, el general apuntó a que sí hizo entrega de la información.

Ayer la ministra Fernández debió viajar de urgencia de vuelta a Chile, debido a que se encontraba en Nueva York asistiendo a la Asamblea General de Naciones Unidas. “El Gobierno ha ordenado un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes. Adicionalmente, los antecedentes han sido puestos a disposición de la justicia militar para dar pie a la investigación penal”, informó el Ejecutivo ese día.