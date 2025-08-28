Fijan para septiembre la audiencia de revisión del desafuero contra el diputado Joaquín Lavín Jr.

La investigación, encabezada por la fiscal Lorena Parra, apunta a un presunto fraude al fisco y uso indebido de recursos públicos en el desarrollo de una plataforma digital financiada con dineros del Congreso.

Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó la audiencia en que se analizará la solicitud de desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León, en el marco de una investigación liderada por el Ministerio Público por presunto fraude al fisco y uso irregular de fondos públicos.

La instancia se realizará este jueves 4 de septiembre a las 08:30 horas.

La acción fue presentada por la fiscal Lorena Parra ante el Pleno del tribunal, en representación de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

La investigación ha sido desarrollada por la Fiscalía de Alta Complejidad, con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía Nacional.

El objetivo de la audiencia será determinar si existen antecedentes suficientes para retirar la inmunidad parlamentaria al legislador, condición necesaria para su eventual formalización judicial.

Plataforma financiada con fondos del Congreso

Uno de los principales focos del caso es el uso de fondos públicos para el desarrollo y operación de Socialtazk, una aplicación de mensajería y recopilación de datos políticos creada por la empresa Modo 74, propiedad de los hermanos del diputado: Juan Pablo y María Estela Lavín.

De acuerdo con la Fiscalía, la app fue financiada íntegramente con recursos del Congreso Nacional, a pesar de haber sido utilizada con fines electorales privados.

Lee también: CDE se suma a la solicitud de desafuero contra Lavín Jr.: Ahora son tres los querellantes que buscan formalizar al diputado

La herramienta habría sido ofrecida gratuitamente por Lavín a más de 70 candidatos de la UDI entre 2020 y 2021, a cambio del acceso a sus bases de datos.

Además, el parlamentario instruyó a parte de su equipo legislativo a trabajar en la validación y carga de información en la plataforma durante su jornada laboral, lo que podría constituir un desvío de recursos fiscales. El perjuicio estimado por el Ministerio Público en esta línea supera los $93 millones.

Querella del CDE por arista de financiamiento irregular

Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en relación con otra arista de la causa, centrada en el presunto financiamiento ilegal de campañas electorales.

Según el escrito, Lavín, junto a su asesor Arnaldo Domínguez y los proveedores Juan Silva y Felipe Vásquez, habrían utilizado facturas falsas para rendir gastos ante el Congreso, sin que existiera una prestación real de servicios.

El perjuicio fiscal en esta parte del caso se estima en más de $104 millones.