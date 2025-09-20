Fiestas Patrias: ¿En qué rutas funcionará el peaje a luca para el regreso a la Región Metropolitana?

Las autoridades proyectan que entre sábado y domingo retornarán a la capital cerca de 320 mil vehículos.

Este sábado ya comienzan los retornos a la Región Metropolitanas tras las celebraciones de Fiestas Patrias.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) proyecta que este fin de semana regresen a la capital más de 320 mil vehículos.

“Este fin se espera el retorno de más de 320 mil vehículos, de los cuales solo 180 mil se concentrarán mañana domingo, por lo que el llamado es a programar temprano el regreso a Santiago y aprovechar el peaje a luca. Si puede retornar el lunes, también recomendamos esa opción”, indicó el subsecretario Danilo Núñez.

Con el objetivo de hacer más expedito el viaje, las autoridades dispusieron el tradicional peaje a luca en las principales rutas.

Retorno a la RM: Peaje a luca y restricción a camiones

El sábado 20 se consideró peaje a luca para el retorno a la RM desde las 7:00 a 13:00. Mientras que el domingo 21 será de 7:00 a 10:00.

La medida se implementará en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata) para vehículos livianos en dirección a Santiago, y para vehículos en ambos sentidos, la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas).

También habrá rebaja de 50% del peaje para camiones de dos o más ejes en estas mismas rutas y peajes, el sábado 20 y domingo 21 de 00:00 a 07:00 horas.

Adicionalmente, se considera restricción para el tránsito de camiones el domingo 21 de septiembre de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 68 (Enlace Vespucio a Enlace Algarrobo) y en la Ruta 5 Norte (Enlace Lo Pinto a Enlace Llay Llay).