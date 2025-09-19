Fiestas Patrias: Seis fallecidos en accidentes y más de 860 mil vehículos han salido de la RM

Carabineros reportó seis muertes por siniestros viales y más de 149 conductores detenidos por alcohol o drogas, en un balance de tránsito marcado por la masiva salida de automóviles desde la Región Metropolitana.

Carabineros entregó un nuevo balance de tránsito con motivo de las Fiestas Patrias, informando que seis personas han fallecido en siniestros viales ocurridos en distintas regiones del país y que más de 860 mil vehículos ya han abandonado la Región Metropolitana.

El jefe de Zona, Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, señaló que la institución ha fiscalizado a más de 34 mil conductores y practicado más de 9.500 exámenes a nivel nacional. Como resultado, 149 personas fueron detenidas, 122 por conducir bajo los efectos del alcohol y 27 por consumo de drogas.

Según el balance, se han registrado 166 siniestros viales, con 108 personas lesionadas. Vielma precisó que, pese a los esfuerzos de fiscalización, “debemos lamentar la cifra de seis personas fallecidas”, la mayoría por atropellos en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y en la RM.

Carabineros hizo un llamado a extremar las medidas de seguridad y planificar los desplazamientos durante el resto del fin de semana largo, para prevenir nuevos accidentes y facilitar el retorno seguro de quienes viajaron fuera de la capital.