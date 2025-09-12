Fiestas Patrias 2025: Los niveles de alcohol que pueden marcar positivo en el alcotest y las multas que se pueden recibir

Las tradicionales fondas, ramadas y fiestas costumbristas suelen ir acompañadas de consumo de bebidas alcohólicas, lo que incrementa las probabilidades de siniestros viales, muchos de ellos con consecuencias graves o fatales.

A días de que comiencen oficialmente las celebraciones por Fiestas Patrias, las autoridades y expertos en salud pública advierten sobre un riesgo que se repite año tras año: la conducción bajo los efectos del alcohol.

Aunque el feriado se inicia formalmente el jueves 18 de septiembre, muchos chilenos comenzarán los festejos desde este sábado 13 de septiembre, con fondas, ramadas y fiestas costumbristas en todo el país.

Estas actividades, tradicionalmente acompañadas de comida típica y consumo de alcohol, también elevan las probabilidades de siniestros viales, muchos de ellos con consecuencias fatales.

Conducir tras beber: Lo que dice la Ley

La legislación no deja espacio a dudas: no existe una cantidad “segura” de alcohol para conducir. A partir de los 0,3 gramos por litro de sangre, un conductor ya puede ser sancionado, sin necesidad de haber provocado un accidente.

Dependiendo de la cantidad de alcohol en la sangre, las infracciones se clasifican en dos niveles:

Bajo la influencia del alcohol: entre 0,31 y 0,79 g/l

En estado de ebriedad: desde 0,8 g/l en adelante

Y aunque muchos piensan que pueden calcular su tolerancia, la realidad es que el alcotest puede marcar positivo incluso con una copa, lo que basta para recibir una multa o perder la licencia.

Multas, cárcel e inhabilitación: Las sanciones más comunes

Si un conductor es sorprendido manejando en estado de ebriedad, incluso sin causar daños, las consecuencias pueden ser severas:

Multas de 2 a 10 UTM (entre $132.000 y más de $660.000)

Suspensión de la licencia: 3 meses si está bajo la influencia, y hasta 2 años en caso de ebriedad

Pena de cárcel: De 61 días a más de 5 años, si hay lesiones o muertes involucradas

En los casos más graves, como cuando se provoca la muerte de otra persona bajo estado de ebriedad, el castigo puede llegar hasta 10 años de presidio efectivo, además de la inhabilitación de por vida para conducir y la confiscación del vehículo.