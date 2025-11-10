Fiesta con asado y whisky en la cárcel: Ministro Jaime Gajardo afirma que “probablemente” haya gendarmes involucrados

En registros publicados en redes sociales se puede ver a los reos bebiendo, comiendo asado, escuchando música y usando celulares.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la fiesta que se desarrolló al interior del penal Santiago 1, afirmando que “probablemente” haya gendarmes involucrados.

En registros publicados en redes sociales se puede ver a reos del módulo 35 compartiendo un asado y whisky, escuchando música a través de parlantes y usando teléfonos celulares.

En conversación con Radio Duna, Gajardo partió señalando que la investigación determinará las responsabilidad internas. “Es probable que haya funcionarios involucrados , y eso está en investigación. Además, hubo falta de control directo en ese módulo”.

“Se hizo un procedimiento por parte de Gendarmería, se pudo detectar a las personas que habían participado de esa situación, que estaba absolutamente prohibida, se pusieron todo a disposición del Ministerio Público”, agregó el secretario de Estado.

En esta línea, sostuvo que “Gendarmería tiene el control en los establecimientos penales (…). Estamos investigando quiénes permiten la entrada de elementos prohibidos porque nuestro objetivo es desbaratar las redes que están operando dentro de las cárceles”.

Por otra parte, Gajardo destacó la disminución de incidentes al interior de recintos penitenciarios. “No teníamos una estrategia decidida para combatir la corrupción, pero hoy los funcionarios que se apartan de sus funciones se van a la cárcel”, afirmó.

“Tenemos una estrategia sistémica que nos ha ido permitiendo mejorar las situaciones al interior de los establecimientos (…). Si vamos a los índices, hemos disminuido considerablemente las cifras. Hemos aumentado los escáner corporales para las entradas, tenemos inhibidores de celulares y mayor inversión en elementos de seguridad para Gendarmería”, cerró.