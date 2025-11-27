País festival de viña

Festival de Viña del Mar consideraría a humorista venezolano Esteban Duch para 2026 tras fracaso de George Harris

Por CNN Chile

27.11.2025 / 14:22

{alt}

La producción del certamen internacional apostaría por un comediante radicado en Chile, con carrera consolidada en el país, luego de la fallida presentación del año pasado.

El Festival de Viña del Mar planea incluir al humorista venezolano Esteban Duch en su parrilla de 2026, como una alternativa tras el estrepitoso fracaso de George Harris en la última edición. Según fuentes cercanas a la producción, esta vez se priorizaría a un artista con reconocimiento en Chile, rather que a figuras internacionales.

Duch, quien llegó al país hace una década, ha desarrollado una carrera consolidada en el circuito humorístico local, ganando popularidad en redes sociales luego del episodio de Harris.

La nueva estrategia del festival

Según reportó Radio Bío Bío, la iniciativa busca evitar repetir el “monstruo” que afectó a Harris, optando por comediantes con mayor conexión con el público chileno. Además de Duch, se barajan nombres como Piare con P y Stefan Kramer para el segmento de humor, con confirmaciones oficiales esperadas en los próximos días.

DESTACAMOS

Servicios Black Friday 2025: ¿Cómo saber si una oferta es real o el precio es "inflado"?

LO ÚLTIMO

Mundo Louvre aumentará en 45% el precio de las entradas para visitantes fuera del Espacio Económico Europeo: Costarán 32 euros
"8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas": Justicia falla a favor de empresa de alimentos de animales por frase comercial tras demanda de Carozzi
Festival de Viña del Mar consideraría a humorista venezolano Esteban Duch para 2026 tras fracaso de George Harris
Polémico salón de baile en la Casa Blanca: Donald Trump presiona a su arquitecto para que sea aún más grande
Demanda de oficinas en Latinoamérica crece 50 por ciento y Santiago registra su mejor semestre desde 2018
Teletón 2025 y Red Movilidad anuncia despliegue buses de refuerzo para cierre en Estadio Nacional