Festival de Viña del Mar consideraría a humorista venezolano Esteban Duch para 2026 tras fracaso de George Harris

El Festival de Viña del Mar planea incluir al humorista venezolano Esteban Duch en su parrilla de 2026, como una alternativa tras el estrepitoso fracaso de George Harris en la última edición. Según fuentes cercanas a la producción, esta vez se priorizaría a un artista con reconocimiento en Chile, rather que a figuras internacionales.

Duch, quien llegó al país hace una década, ha desarrollado una carrera consolidada en el circuito humorístico local, ganando popularidad en redes sociales luego del episodio de Harris.

La nueva estrategia del festival

Según reportó Radio Bío Bío, la iniciativa busca evitar repetir el “monstruo” que afectó a Harris, optando por comediantes con mayor conexión con el público chileno. Además de Duch, se barajan nombres como Piare con P y Stefan Kramer para el segmento de humor, con confirmaciones oficiales esperadas en los próximos días.