La aparición de temperaturas más frías en el hemisferio sur trae consigo la llegada de un fenómeno climático ya conocido en la región. Se trata de La Niña, que reemplazará al fenómeno de El Niño, el cual provocó precipitaciones anormales en algunas áreas y sequías en otras.

¿Cómo se viene el invierno en la región?

El climatólogo Raúl Cordero explicó a La Tercera que El Niño está debilitándose y que hay un 80% de probabilidades de que llegue a su fin durante las próximas semanas.

Asimismo, hay un 60% de probabilidades de que La Niña comience a desarrollarse durante el invierno austral, es decir, entre junio, julio y agosto. La transición, de acuerdo a expertos, tiene implicaciones en la propagación de incendios forestales, en ecosistemas y en la economía global.

Además, se anticipa que habrá una disminución de las precipitaciones desde julio de este año en adelante, viéndose afectadas desde la Región de Valparaíso hasta el Biobío.

De acuerdo al experto, se debe tener un antecedente importante a considerar, y es que los años con más sequías en Chile se han producido con la llegada de La Niña, tal como ocurrió en 1924, 1968, 1998 y 2019. Este último fue el año más seco en 50 años en el país.

Temperaturas mínimas son protagonistas

La transición de El Niño a la Niña viene acompañada por una disminución en las temperaturas. De hecho, mayo, que tradicionalmente marca el inicio del invierno, ha sorprendido con temperaturas más bajas de lo habitual en la capital.

Se prevé que para los próximos días las mínimas superen apenas los 0° C. En Santiago, por ejemplo, durante este mes la temperatura mínima en Santiago ha sido de 7° C, mientras que la máxima ha rondado los 19° C.

En ese sentido, el climatólogo comentó al citado medio que es bastante probable que se cumplan las predicciones realizadas por la Agencia Oceanográfica de la Atmósfera y el Océano (NOAA).

¿Cuándo lloverá en Santiago?

El fenómeno de La Niña podría traer consigo una disminución en las precipitaciones, por lo que cabe preguntarse cuándo lloverá nuevamente en la zona central y en el resto del país. Y es que a pesar de que las últimas lluvias se dieron la semana pasada, es probable que la llegada de nubes cargadas de agua no esté muy lejos.

Según el sitio Meteored y otras aplicaciones meteorológicas, el próximo miércoles 15 de mayo y el viernes 17 de mayo caerían algunos chubascos en la Región Metropolitana.

Sin embargo, estos solo serían de carácter leve (0.5 mm el miércoles y 2.7 mm el viernes). De acuerdo con el reporte, para ambos días la probabilidad de lluvia es del 60%.