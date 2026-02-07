Fatal accidente por conductor ebrio en Huechuraba deja a dos jóvenes muertos

El conductor se dio a la fuga y más tarde llamó a Carabineros para informar su participación en el accidente.

Durante la madrugada de este sábado se registró un fatal atropello que terminó con la muerte de dos transeúntes en la comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana.

El accidente de tránsito ocurrió específicamente en el Camino del Roble, a las afueras del condominio El Roble, y las víctimas correspondían a dos jóvenes que se desplazaban en scooter por el sector.

En un inicio, el conductor se dio a la fuga y abandonó su vehículo a un par de cuadras del lugar del atropello. Sin embargo, posteriormente, según informó Carabineros, llamó para reconocer su participación en el hecho.

Carabineros constató que el conductor se encontraba en estado de ebriedad, ya que al ser detenido fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre.

Al respecto, el teniente Joaquín Zúñiga indicó que el detenido corresponde a un adulto, residente de Huechuraba, que no contaba con antecedentes penales.

Los dos fallecidos también eran adultos y residían en la comuna de Conchalí. Ninguno registraba antecedentes penales. Asimismo, Carabineros descartó la existencia de algún vínculo previo al accidente entre ellos.