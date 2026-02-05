Familia de Marta Larraechea actualiza su estado de salud tras picadura de abeja: Sigue en observación

El episodio ocurrió el miércoles 4 de febrero en Santo Domingo y motivó traslados al Cesfam local, al Hospital de San Antonio y luego a la Clínica Alemana de Santiago.

La familia de Marta Larraechea entregó una declaración pública para informar sobre su estado de salud, tras un episodio registrado el miércoles 4 de febrero en la comuna de Santo Domingo.

Según detallaron sus hijas, Larraechea fue picada por una abeja, lo que le provocó un shock anafiláctico severo, y actualmente permanece en observación en la Clínica Alemana de Santiago, “estable dentro de su gravedad”.

Por esta situación, fue trasladada al Cesfam de la comuna para recibir atención de urgencia, donde fue atendida con primeros auxilios y luego derivada al Hospital de San Antonio, donde fue estabilizada por el equipo médico.

La familia señaló que, debido a los cuidados requeridos, se coordinó con el SAMU su traslado a la Clínica Alemana de Santiago. “Fue ingresada aproximadamente a medianoche y continúa en observación esperando su evolución clínica”, indicaron.

En la misma declaración, la familia expresó “profundo agradecimiento” a los equipos que atendieron a Larraechea durante las últimas horas. Mencionaron a médicos, funcionarios, técnicos y personal del Cesfam de Santo Domingo, del SAMU y del Hospital de San Antonio, destacando su profesionalismo en las primeras horas críticas.

Las firmantes también agradecieron a las personas que las contactaron con muestras de afecto, cariño y preocupación, señalando que se han sentido acompañadas.