“Era muy honorable, carismático y apreciado por todos”: Familia de Andrés Caniulef pide respeto tras la muerte del periodista

La familia del periodista Andrés Caniulef se refirió públicamente a su fallecimiento, confirmado durante la noche de este viernes en el centro de Santiago.

A través de su hermana mayor, Maritza Caniulef Urrea, realizaron un llamado al respeto y a la prudencia informativa en medio del duelo, además de destacar el reconocimiento profesional y humano que el comunicador cosechó a lo largo de su carrera.

En declaraciones entregadas a la prensa, Maritza Caniulef subrayó el carácter cercano y el compromiso profesional de su hermano, señalando que fue una persona ampliamente valorada por colegas y cercanos. Asimismo, agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas tras conocerse la noticia de su deceso.

“Como familia lamentamos la información de decir que Andrés acaba de fallecer por un paro cardiorrespiratorio. La verdad es que ustedes como periodistas deben saber que mi hermano era muy honorable, muy carismático y muy apreciado por todos“, señaló.

La familia también informó que, por el momento, no existen definiciones respecto del velorio o funeral, indicando que cualquier antecedente será comunicado oportunamente por los cercanos del periodista.

Andrés Caniulef, de 48 años, falleció en un edificio ubicado en la intersección de las calles Mac Iver y Santo Domingo. De acuerdo con los primeros antecedentes, el deceso se habría producido a raíz de un paro cardiorrespiratorio, aunque las circunstancias exactas están siendo investigadas por Carabineros.