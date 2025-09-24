Delincuentes disfrazados de carabineros robaron más de 60 celulares en departamento de Santiago Centro

Cuatro sujetos vestidos como policías simularon un allanamiento en un edificio de calle Morandé. Con violencia ingresaron a un departamento, golpearon a los residentes y escaparon con distintos artículos de valor.

Un violento robo se registró la madrugada de este miércoles en un edificio de Santiago Centro, cuando un grupo de delincuentes simuló ser funcionarios de Carabineros en medio de un operativo de allanamiento para perpetrar el delito.

¿Qué pasó?

Según antecedentes del caso, cuatro sujetos llegaron hasta calle Morandé, cerca de General Mackenna, portando vestimentas y distintivos policiales. Engañaron al conserje indicando que realizaban un procedimiento vinculado a un supuesto robo de celulares.

Una vez dentro, se dirigieron directamente a un departamento del segundo piso, donde rompieron la puerta con violencia y agredieron a los residentes: comerciantes que vivían junto a su familia.

En el lugar sustrajeron una importante suma de dinero y al menos 60 teléfonos celulares nuevos y sellados.

El fiscal Felipe Olivari señaló que, tras el atraco, los antisociales también se llevaron las cámaras de seguridad del edificio, lo que impidió contar con imágenes del hecho.

Testigos aseguraron además que los sujetos escaparon en un vehículo que incluso portaba un logotipo similar al de Carabineros.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía y personal especializado, que busca determinar la identidad de los responsables y el paradero de los artículos sustraídos.