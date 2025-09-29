Dos fallecidos tras persecución que terminó con choque a bus RED

País bus red

Carabineros inició la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar responsabilidades.

Un fatal accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas de este domingo en Providencia, cuando un auto particular que estaba siendo perseguido por Carabineros no respetó un semáforo en rojo, y chocó contra un bus del sistema RED en la intersección de Salvador con Santa Isabel.

El impacto proyectó al bus hacia una estación de servicio, causando gran alarma entre vecinos y transeúntes. Como resultado, murió una de las personas que iban en el auto y dos más quedaron heridas; se logró detener a uno de los involucrados… Horas más tarde, un segundo implicado perdió la vida en el Hospital El Salvador

La emergencia movilizó a Bomberos y personal de tránsito, que trabajaron en la limpieza de la vía y en restablecer la circulación, mientras Carabineros inició la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar responsabilidades.

