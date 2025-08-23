Fallece padre de Maura Rivera en accidente de tránsito en Puente Alto

El peatón murió tras ser impactado por un motociclista que no respetó el paso de cebra. El conductor involucrado permanece detenido.

Un accidente de tránsito en la comuna de Puente Alto resultó en la muerte de Juan Rivera, padre de la bailarina Maura Rivera.

El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado en la intersección de avenida Gabriela Poniente con calle Coquimbo.

El incidente se produjo cuando un motociclista no respetó un paso de cebra e impactó al peatón, quien se encontraba cruzando la vía.

Según reportó Biobío Chile, personal de Bomberos y del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) llegaron al lugar, pero no lograron estabilizar a la víctima, que falleció en el sitio.

Investigación en curso

Carabineros investiga las causas exactas del accidente. El motociclista involucrado se encuentra detenido a la espera de la formalización de cargos.

Maura Rivera, quien inició su carrera en el programa Rojo de TVN y ahora reside en Miami, Estados Unidos, con su esposo Mark González, no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho. Sus últimas publicaciones en redes sociales confirmaban su residencia en el extranjero.