Falla eléctrica en Santiago: Coordinador Eléctrico informa que aún falta por recuperar el 6% del suministro

La entidad detalló que las 16:28 horas se logró normalizar la operación de la línea de 110 kV Bajo de Mena – Florida, lo que permitió restituir el servicio en las subestaciones Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana.

El Coordinador Eléctrico Nacional informó este lunes que, tras la falla registrada a las 15:42 horas que afectó a diversas comunas de Santiago, aún queda por recuperar cerca del 6% del suministro.

El corte se produjo cerca de las 15:40 horas de esta jornada.

En tanto, desde Metro de Santiago informaron que hubo un retraso en el servicio de la Línea 4, Línea 4A y Línea 5.

Desde Enel, indicaron que “a las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes”.