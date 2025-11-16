Expresidente Frei dice que “no es el día para darse gustitos personales” y llama a “pensar con responsabilidad y convicción”
Por CNN Chile
16.11.2025 / 12:10
El exmandatario llamó a votar "pensando en el futuro y en lo mejor para Chile".
El expresidente Eduardo Frei habló tras votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025 e hizo un llamado a la ciudadanía a votar y a no anular sus sufragios.
“Hoy día es un día importante, hoy no es un día para darse gustitos personales, hay que trabajar, pensar con responsabilidad y con convicción y así votar siempre pensando en el futuro y en lo mejor para Chile”, expresó.
Respecto al panorama actual, dijo que “está muy revuelto, pero a esta hora hay que guardar silencio y votar”.
Cuando se le preguntó sobre por quién votará, contestó: “Nunca he dicho por quién voto, si el voto es secreto (…) Bueno, voté por mi papá y voté por mí”.
“El voto es secreto y la gracia de la democracia es que todos podemos votar en el silencio de la urna. Reitero, sin darnos gustitos, con responsabilidad y con convicción para que a Chile le vaya bien”, aseguró Frei.
En cuanto a su postura crítica de la Democracia Cristiana por apoyar a la candidata Jeannette Jara, afirmó: “Lo dije hace tres meses y mantengo absolutamente lo que dije”.