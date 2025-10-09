Expresidente del Tricel descarta posibilidad de que Daniel Jadue pueda volver a ser candidato: “No se puede hacer nada”

Patricio Valdés descartó que exista margen legal para reponer su candidatura y aseguró que el fallo que dejó fuera de la carrera parlamentaria a Jadue fue dictado con los antecedentes disponibles en el momento.

A pesar de que la acusación penal contra Daniel Jadue fue retirada tras la reapertura de la investigación en su contra, las posibilidades de que el exalcalde de Recoleta regrese a la carrera parlamentaria son prácticamente nulas, según el expresidente del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Patricio Valdés.

En conversación con La Tercera, el exministro de la Corte Suprema fue claro: la resolución que dejó fuera a Jadue de las elecciones se tomó con base en los antecedentes disponibles, y no puede revertirse por hechos sobrevenidos.

“Los plazos están vencidos y no hay margen para objeciones”, afirmó Valdés, quien presidió el Tricel y fue juez durante 11 años en la Corte Suprema, con una trayectoria destacada en la Cuarta Sala.

La defensa del exjefe comunal, actualmente sin acusación formal tras una decisión del Ministerio Público, evalúa presentar una reposición ante el Tricel con el argumento de que, al no estar ya acusado, no existe causal para suspender sus derechos políticos. Sin embargo, para Valdés, esa estrategia no tiene futuro.

“Sí, la facultad de presentar reposiciones existe. Pero, independientemente de eso, por mucha reposición que se presente, yo creo que ya es tarde. No se puede hacer nada porque el Tricel falló de acuerdo a los antecedentes que tenía en ese momento”, sostuvo.

El exmagistrado también abordó el trasfondo constitucional del caso. La Carta Magna establece que una persona formalmente acusada por delitos que conllevan pena aflictiva pierde su derecho a ser candidato. Y ese era precisamente el estatus de Jadue cuando su postulación fue rechazada.

“Cuando el Tricel revisó su candidatura, el señor Jadue estaba acusado. Por lo tanto, no podía competir. Eso es lo que establece la Constitución y eso fue lo que se aplicó”, recalcó Valdés.

No obstante, reconoció que el sistema actual podría prestarse a arbitrariedades, al dejar en manos del Ministerio Público decisiones que afectan derechos políticos sin necesidad de una ratificación judicial.

“A mí, personalmente, me hubiera gustado que eso hubiera sido confirmado por un juez. No es razonable que una decisión de esa magnitud dependa exclusivamente de un fiscal”, agregó.

En esa línea, Valdés planteó que sería necesaria una reforma constitucional que precise mejor qué se entiende por “acusado” y que limite la discrecionalidad del Ministerio Público.

Frente a la posibilidad de que el Tricel reconsidere su fallo y permita a Jadue retomar su candidatura, el exministro fue tajante.

“No quiero pautear al Tricel, ellos sabrán lo que tienen que hacer, pero a mí me parece que el Tricel tiene que fallar o resolver un asunto de acuerdo a los antecedentes que tiene en el momento, porque podría haber pasado esto dos días antes de la elección. Debe haber plazos, las papeletas ya están mandadas a hacer. Esto tiene que ser en el momento que corresponde. Los tribunales fallan de acuerdo a los antecedentes que uno tiene en el momento, no con lo que vaya a suceder en el futuro”, sostuvo.

Para Valdés, el caso de Jadue no se trata de una injusticia, sino de la aplicación estricta de la ley: “No, no es injusto. Si bien el señor Jadue está en un punto incierto en este momento, cuando el Tricel falló estaba acusado, y eso es lo que dice la Constitución“.

“Si yo tuviera que votar el asunto, salvo que alguien me muestre una ley que dijera lo contrario, tendría que votar en contra”, puntualizó.