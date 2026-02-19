Violenta explosión e incendio afectan a sector industrial en Renca: Afectó a un camión que transportaba gas

Desde Senapred además detallaron que la emergencia "se propagó a estacionamiento de la empresa Harpig, ubicada en calle Los Atacameños".

Durante la mañana de este jueves, se reportó una explosión y un incendio de grandes proporciones en la intersección de la Ruta 5 con General Velásquez, en la comuna de Renca.

Tras dicha explosión, se produjo otro incendio en la intersección de Los Atacameños con Fresia, en un sector industrial, y que afectó a vehículos estacionados.

RT: ALERTA DE TRÁNSITO (08:22). Debido a gran explosión en domo de empresa en sector caletera de #Ruta5 al sur, sector empalme de Gral Velásquez, el tránsito está SUSPENDIDO en Gral Velásquez al norte desde Dorsal. Ruta 5 al norte colapsada desde el nudo Quilicura pic.twitter.com/DyGGVcKFQL — Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) February 19, 2026

Junto con el combate del incendio que afecta a los autos, el principal trabajo en este momento se produce en General Velásquez, en la búsqueda de personas fallecidas por la explosión.

Desde el Cuerpo de Bomberos de Santiago informaron que se desplegaron “voluntarios y máquinas de 10 Compañías ante #Incendio en fabrica, en Camino Lo Ruiz y Av. Eduardo Freí Montalva“.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 10 Compañías ante #Incendio en fabrica, en Camino Lo Ruiz y Av. Eduardo Freí Montalva, en la comuna de #Renca.@Comandantecbs @munirenca pic.twitter.com/KFRdO6QczJ — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) February 19, 2026

Senapred se refiere a explosión en Renca

Desde Senapred indicaron que “a la hora del presente reporte se registra una explosión de un camión que transportaba gas, el que se propagó a estacionamiento de la empresa Harpig, ubicada en calle Los Atacameños, comuna de Renca”.

“Cabe destacar, que al momento se está evaluando la cantidad de personas lesionadas. Trabajan en el lugar Bomberos de Santiago, Carabineros, SAMU, Mutual, Autoridad Sanitaria y personal de Autopista”, sentenciaron desde la institución.