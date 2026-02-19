Explosión en Renca: ¿Qué cuidados deben tener las personas tras el incendio?

Tras el incendio registrado en la comuna de Renca, luego de que un camión que transportaba gas licuado perdiera el control, el director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, Fernando Torres, entregó una serie de recomendaciones para el cuidado de la población.

Durante la mañana de este martes se registró una explosión en la comuna de Renca. El incidente ocurrió luego de que un camión que transportaba gas licuado perdiera el control mientras transitaba por la autopista General Velásquez, a la altura de la Ruta 5 Norte.

El hecho dejó víctimas fatales y daños estructurales, además de la eventual liberación de efectos químicos y tóxicos propios de este tipo de detonaciones, como la exposición a gases, vapores y partículas que pueden afectar gravemente la salud humana.

El director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, Fernando Torres, explicó que la inhalación de humos y gases generados en explosiones e incendios puede provocar irritación intensa de la nariz, la garganta y los pulmones, tos persistente, broncoespasmos y dificultad respiratoria.

En casos más complejos, detalló que “algunos gases desplazan el oxígeno del aire, lo que puede derivar en mareos, náuseas, confusión e incluso pérdida de conciencia”, y advirtió que uno de los mayores peligros es el monóxido de carbono, un gas frecuente en siniestros, que interfiere con el transporte de oxígeno hacia órganos vitales.

“Su exposición puede causar dolor de cabeza, debilidad, alteraciones neurológicas y, en casos graves, daño cerebral o muerte. A esto se suma la irritación ocular y cutánea provocada por vapores calientes y contaminantes, que generan ardor, lagrimeo y lesiones en la piel”, precisó.

Por otro lado, recalcó que el riesgo no siempre termina cuando se apagan las llamas. Según expuso el académico, la exposición prolongada a compuestos orgánicos volátiles, benceno u otros derivados de combustibles puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias crónicas y, en ciertos casos, de cáncer u otros daños sistémicos.

Frente a este tipo de eventos, dijo que “las personas cercanas al siniestro deben acatar de inmediato las órdenes de evacuación, evitar permanecer al aire libre si hay humo visible u olores intensos, y cerrar puertas, ventanas y sistemas de ventilación si se encuentran en zonas menos críticas. También se debe evitar encender fuego, fumar o usar aparatos eléctricos que puedan generar chispas”.

Asimismo, recalcó que el uso de mascarillas de alta eficiencia, como N95 o FFP2, puede ayudar a reducir la inhalación de partículas en suspensión cuando la exposición es inevitable. “Ante síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, dificultad para respirar o confusión, se debe buscar atención médica de inmediato”, sugirió.

Niños, adultos mayores, personas con asma, EPOC u otras enfermedades respiratorias, y mujeres embarazadas constituyen los grupos más vulnerables. Para ellos, la recomendación es evitar completamente la exposición y seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades sanitarias y de emergencia.