Experto en educación explica cómo el sobreconsumo digital afecta a los escolares: “Prohibir el acceso a estas herramientas no es realista”

Aurelio Amaral —director de programas de WISE, una iniciativa de Qatar Foundation- apunta a que "hay buenos ejemplos de profesores que usan herramientas digitales con fines pedagógicos, y eso debe ser reforzado por las familias".

En el marco del programa Years of Culture Qatar-Chile 2025, Aurelio Amaral —director de programas de WISE (World Innovation Summit for Education), una iniciativa de Qatar Foundation— visitó Chile para participar en el foro internacional “Reimaginar la Educación”, organizado por Fundación Reimagina.

Aunque el foro estuvo centrado en modelos de innovación educativa y cooperación internacional, Amaral abordó en entrevista con CNN Chile un tema que genera creciente preocupación: el uso excesivo de tecnología por parte de niños y adolescentes.

Respecto a esta situación, Amaral relató que “desde WISE, hemos trabajado en un proyecto de investigación sobre el uso excesivo de medios digitales. Aunque el término ‘adicción digital’ no siempre es bien recibido, sí identificamos que es un problema global, no exclusivo de Qatar”.

Según detalló, el rol conjunto de familias y escuelas es clave para identificar patrones de uso y diferenciar el tiempo pedagógico de la recreación digital. “La colaboración entre padres y escuelas es fundamental para cubrir las necesidades emocionales y sociales que muchas veces buscan satisfacer los estudiantes en plataformas como TikTok o Instagram”, agregó.

La investigación de WISE —en alianza con WISH, el think tank de salud de Qatar Foundation— ha revelado una correlación significativa: los padres que presentan conductas de uso problemático de internet tienden a tener hijos con patrones similares. Sin embargo, y pese a la magnitud del problema, la mayoría de las familias encuestadas en Qatar declaró no conocer servicios o herramientas especializadas para enfrentar esta situación, lo que evidencia una brecha crítica en el acceso a orientación y apoyo.

Consultado por posibles aprendizajes para Chile, Amaral insistió en no caer en la demonización de la tecnología. “Lo clave es entender cómo se relacionan los estudiantes con los medios digitales y promover un uso responsable y formativo. Hay buenos ejemplos de profesores que usan herramientas digitales con fines pedagógicos, y eso debe ser reforzado por las familias”.

Sobre el rol de los sistemas educativos, Amaral destacó el avance de países que han comenzado a incluir el bienestar digital y la alfabetización en inteligencia artificial en sus currículos escolares. “Kazajistán, por ejemplo, ya cuenta con un programa nacional; Estonia ha establecido una alianza con OpenAI. Prohibir el acceso a estas herramientas no es realista: la respuesta está en educar sobre sus riesgos, sesgos y usos adecuados”.

La visita de WISE a Chile también incluyó el acompañamiento al proyecto AprendoLab, finalista del Premio WISE a la Educación 2024-25. Esta iniciativa chilena, que se implementa en tres países de Latinoamérica, busca fortalecer el vínculo entre docentes y estudiantes mediante recursos digitales inclusivos.