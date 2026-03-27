"Trasciende gobiernos y debe continuar...": Exministro Juan Carlos Muñoz critica suspensión de ciclovía Alameda

El exministro de Transportes y Telecomunicaciones también manifestó la oportunidad que representan las ciclovías ante la fuerte alza de combustibles.

El exministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, cuestionó la pausa impuesta por el Gobierno a las obras de la ciclovía Nueva Alameda-Providencia.

A través de su cuenta de X, el otrora secretario de Estado respaldó las declaraciones del alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, quien tampoco se mostró a favor de la decisión de paralizar las obras: “Comparto la frustración del alcalde y miles de ciclistas. La ciclovía Alameda trasciende gobiernos y debe continuar“, partió señalando.

“Es el principal eje de Santiago el que se viste de una ciclovía de alto estándar y que ya muestra altos niveles de uso. Las ciclovías requieren continuidad de red“, agregó Muñoz.

Asimismo, se refirió a la oportunidad que representan las ciclovías ante la fuerte alza de combustibles que se dio este jueves en todo el país: “En tiempos en que los combustibles se vuelven no solo contaminantes sino también caros, la bicicleta aparece como una solución extraordinariamente oportuna para la gente que puede pedalear”.

Por otra parte, desde el Gobierno, el delegado presidencial, Germán Codina, le bajó el perfil a la medida, asegurando que “es simplemente una pausa“.