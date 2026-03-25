Exministro del Interior por alza de combustibles: “Se ha pretendido instalar una versión completamente infundada”

El exministro del Interior cuestionó la decisión del gobierno de José Antonio Kast por el alza de combustibles y descartó que la medida fuera inevitable, apuntando a que existían alternativas para mitigar su impacto en las familias.

En medio del debate por el alza en el precio de los combustibles, el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, en una entrevista con Radio Infinita, criticó la decisión del gobierno y el argumento de falta de recursos fiscales para enfrentar la situación.

“Se ha pretendido instalar una versión completamente infundada respecto de la razón de la decisión que adoptó el gobierno del presidente Kast para desproteger a la familia chilena y permitir esta alza tan abrupta de los combustibles”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el contexto internacional previo fue más complejo que el actual: “El cuadro externo era mucho más difícil en el 2022 que el 2026”.

Asimismo, cuestionó la idea de que no existían alternativas para contener el alza. “Se ha generado esta imagen como que hay una inevitabilidad en la decisión, que no había otra alternativa posible, y eso no es efectivo, simplemente no es efectivo”, indicó.

“Puede que al Ministro Quiroz no le guste el MEPCO, puede que tenga críticas de fondo, puede que no considere prudente su aplicación, pero señalar que no habían otras alternativas simplemente no corresponde a la realidad“, sostuvo la ex autoridad.

Elizalde también apuntó al uso de mecanismos como el MEPCO, asegurando que su aplicación pudo haber mitigado el impacto en los precios. “Se debería haber aplicado la ley vigente”, señaló, agregando que “había un mecanismo que en su momento se elaboró para proteger a la familia…Porque no olvidemos que el MEPCO es un mecanismo de amortiguación, lo que hace es que las alzas no sean tan abruptas”.

Respecto al argumento de la situación fiscal, el exministro rechazó que el Estado se encuentre sin recursos. “En una publicación oficial del gobierno, que el Estado está quebrado. O sea, ¿Qué le está diciendo el gobierno de Chile? Mira el nivel de irresponsabilidad.”, cuestionó, enfatizando que “le está diciendo a los agentes económicos que el día de mañana cuando le presten a Chile le cobren más. Porque Chile no es un actor serio que esté en condición de cumplir sus compromisos. Y sí lo es“.

En esa línea, criticó el relato del Ejecutivo para justificar la medida. “El relato del gobierno de emergencia es una excusa o una forma de justificar medidas extraordinarias que impliquen desprotección social”, sostuvo.

Finalmente, atribuyó la decisión a una visión ideológica. “No creen en la protección social, así de simple”, afirmó, añadiendo que “lo que no se puede es inventar excusas o culpar a otros para tomar decisiones impopulares”.