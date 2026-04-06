País violencia escolar

Exministro de Educación por hechos de violencia escolar: “No hemos sido capaces de enfrentarlo rigurosamente”

Por CNN Chile

06.04.2026 / 10:23

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El exsecretario de Estado cuestionó la forma en que se ha abordado el fenómeno en los últimos años y apuntó a fallas en la prevención y coordinación.

Una mirada crítica sobre la evolución de la violencia en establecimientos educacionales planteó el exministro de Educación, Harald Beyer, al analizar recientes incidentes registrados en distintos puntos del país.

Durante una entrevista en el programa “La Mañana de Agricultura”, el académico abordó el aumento de estos episodios y sostuvo que la reacción institucional no ha estado a la altura del problema. En esa línea, afirmó: “Yo creo que efectivamente en algunas dimensiones estamos llegando tarde”.

Al referirse a situaciones específicas, mencionó hechos vinculados a grupos organizados y al uso de elementos incendiarios, indicando que “sobre todo, por ejemplo, si uno ve los overoles blancos, las bombas molotov, son episodios que tienen que ver con actos de violencia propiamente tal que requieren una solución que no necesariamente es de educación”.

Según explicó, este tipo de hechos no es reciente, sino que se arrastra por años sin una respuesta efectiva. “Pero lo estamos viendo desde el 2013 por lo menos y no hemos sido capaces de enfrentarlo rigurosamente”, advirtió.

Finalmente, Beyer apuntó a debilidades estructurales en la estrategia para enfrentar estos hechos, señalando que “ha faltado inteligencia, ha faltado coordinación del sistema preventivo de delitos”, reabriendo la discusión sobre los mecanismos para contener la violencia en el ámbito escolar.

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