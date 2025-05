Exministro Barraza renuncia como asesor ministerial tras polémica por licencias: “La acusación es totalmente falsa”

El otrora ministro dijo no estar disponible “a que esta operación política intente afectar con mi nombre, ni al Gobierno del presidente Boric, ni al Ministerio del Trabajo, a través del cargo de asesor ministerial”.

Este lunes, el exministro Marcos Barraza renunció a su cargo de asesor en el Ministerio del Trabajo tras verse involucrado en la polémica por el uso de licencias médicas fraudulentas, acusando una “operación política”en su contra.

“La acusación es absolutamente falsa”

En un comunicado, el otrora ministro de Desarrollo Social partió acusando a la derecha y, especialmente a la actual alcaldía de la Municipalidad de Santiago, de intentarlo “involucrar a través de una campaña de desprestigio injusta y rebuscadamente mal intencionada en la situación irregular de licencias médicas que observó la Contraloría”.

“La acusación es totalmente falsa. No es interpretable ni relativa, es 100% falsa. No se trata de mi versión, ni de mi forma de ver los hechos, es falsa. Inmediatamente, desmentí y transparenté toda la información para que exista absoluta claridad que no existe ninguna irregularidad, y que cualquier investigación objetiva e imparcial llegará a la misma conclusión”, agregó.

Barraza sostuvo que, pese a que los antecedentes del caso “están ahí para que cualquiera pueda corroborarlos”, la operación de desprestigio en su contra “ya está en marcha”. “Entiendo que así operan los poderes fácticos en nuestro país, construyendo mentiras, no soy el primero y evidentemente tampoco seré el último”.

De todas formas, aseguró que no se quedará “de brazos cruzados”. “Por ello he decidido enfrentar de manera fuerte y decidida esta campaña de desprestigio, evaluando alternativas jurídicas en contra de quienes buscan afectar mi honra y han filtrado esta situación a sabiendas de la falsedad de los hechos”.

Finalmente, dijo no estar disponible “a que esta operación política intente afectar con mi nombre, ni al Gobierno del presidente Boric, ni al Ministerio del Trabajo, a través del cargo de asesor ministerial que ejercí lealmente hasta este día y teniendo en cuenta que enfrentar esta embestida requiere que tenga toda la libertad como ciudadano para hacerlo, por lo que hoy presenté mi renuncia de manera indeclinable al cargo de asesor en el ministerio”.

Horas antes, el exministro realizó una publicación que acompañó con registros de vuelos de avión y una imagen de su pasaporte con la marca de ingreso al país. “Quiero hoy, ante ustedes, hacer algo que se merecen, aunque no me lo pidan: mostrar las sencillas pruebas que demuestran la falsedad de la acusación”, mencionó entonces.