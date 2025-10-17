Exembajadora de Chile en Reino Unido demanda a Cancillería tras polémica renuncia: Exige $190 millones

Junto con la acción judicial presentada ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Susana Herrera también pidió disculpas públicas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Susana Herrera, exembajadora de Chile en Reino Unido, presentó una millonaria demanda contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por su controversial salida del cargo.

Según los antecedentes revelados por La Tercera, Herrera solicitó una indemnización a su favor por $190 millones.

Sumado al tema monetario, la exfuncionaria exige unas disculpas públicas por parte de la Cancillería, y que estas sean enviadas a la monarquía del Reino Unido.

La acción legal fue presentada ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, y en el texto acusó que sufrió tratos “discriminatorios” e “inapropiados”.

Herrera dejó su cargo a raíz de una controversia por un proyecto gestionado con el Gobierno Regional del Biobío. Dicha iniciativa tendría relación con una fundación del Rey Carlos III y tenía como intención ayudar a las comunidades quemadas por incendios forestales en Santa Juana.